Calciomercato Roma, conferme e partenze tra i pali

Nel prossimo calciomercato Roma ci saranno probabilmente anche delle novità tra i pali. Non tanto per il ruolo di titolare, visto che salvo stravolgimenti sarà ancora Pau Lopez a difendere i pali giallorossi. Rimane da capire il futuro di Mirante e Fuzato.

In bilico c’è soprattutto il brasiliano, che la Roma ha pescato in Brasile e vuol far continuare a crescere. In patria Daniel Fuzato è considerato un big e ora per lui è arrivato il momento di giocare. E lo sottolineato anche il procuratore Diego Tavano, ieri ai microfoni di Teleradiostereo ha di fatto annunciato la partenza del giocatore, che probabilmente la Roma cederà in prestito. « Il primo anno è stato di apprendistato, che poi si è allungato a questa stagione. Il club giallorosso continua a credere molto nel calciatore, il progetto su Daniel va avanti, lui è un ragazzo fantastico. – ha detto l’agente – Non rimarrà un altro anno in panchina a fare il terzo, questo è certo. E’ importante che giochi, dove non fa differenza».

La Roma sarebbe sulle tracce di Rafael per il ruolo di terzo portiere e questo porta alla conferma di Antonio Mirante. Che nel corso della sua esperienza giallorossa si è fatto sempre trovare pronto al momento giusto. Ieri si è raccontato in una lunga intervista al sito ufficiale giallorosso. Se Pau Lopez non recupererà in tempo toccherà a lui scendere in campo alla ripresa della serie A. «Fino a qualche settimana fa temevo sarebbe stato difficile un accordo su come poter tornare a giocare anche se da parte nostra c’è sempre stata grande voglia di riprendere. Penso che il calcio possa essere una grande spinta per tutti per ripartire» ha detto l’estremo difensore.

