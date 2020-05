Calciomercato Roma, Kolarov ha sciolto le riserve sul futuro

Nel prossimo calciomercato Roma è probabile che arrivino dei giocatori di provata esperienza. Che ai giallorossi servono come pane per confermarsi nelle zone alte della classifica. Questo lo sa bene anche Paulo Fonseca, che del resto ha chiesto la conferma di due pilastri come Smalling e Mkhitaryan.

Giocatori che hanno superato i trent’anni e che possono essere anche delle guide per i più giovani. A proposito di giocatori esperti, la Roma ormai da anni può contare su giocatori come Dzeko e Kolarov che sono diventati gli uomini-spogliatoio fondamentali per la squadra. Loro due non partiranno.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, opzione colombiana per la fascia destra

Se per Dzeko in realtà sembravano esserci pochi dubbi, vista la sua centralità nel gioco di Fonseca, Kolarov invece era stato tentato da un’offerta del Bologna dell’amico Sinisa Mihajlovic e del direttore sportivo Sabatini. Il terzino sinistro però ha deciso cosa fare.

Come riporta infatti il Corriere dello Sport, infatti, Kolarov ha deciso di continuare la sua carriera con la Roma e non lascerà la capitale. Ha già in mano la possibilità di giocare fino al 2022, ma non è da escludere che alla fine della prossima stagione possa appendere gli scarpini al chiodo e diventare un dirigente giallorosso.

Sistemata la fascia sinistra, anche se non si esclude l’arrivo di un nuovo giocatore in caso di partenza di Spinazzola, Petrachi ora dovrà concentrarsi sulla fascia destra. Dove ci sono giocatori in esubero (da Florenzi a Karsdorp) e dove Paulo Fonseca ha bisogno di sicurezze.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!