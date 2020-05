Calciomercato Roma, c’è lo sconto per Gonzalo Montiel

Calciomercato Roma, un nome possibile per la fascia destra difensiva è Gonzalo Montiel, argentino del River Plate con passaporto spagnolo.

Una delle poche certezze della Roma del futuro che la fascia destra di difesa verrà rivoluzionata. L’allenatore Fonseca ha espressamente chiesto al direttore sportivo Petrachi maggiori garanzie in quel ruolo, perché tutti i calciatori utilizzati nel corso di questa stagione non sono riusciti a darne.

Uno dei possibili obiettivi si chiama Gonzalo Montiel, terzino destro argentino del River Plate con passaporto comunitario. Ha 23 anni ed è seguito da numerosi club europei, tra cui West Ham, Bayer Leverkusen, Torino, Valencia e Betis Siviglia.

Calciomercato Roma, il prezzo di Gonzalo Montiel

L’agente del calciatore, Marcelo Carracedo, come riportato da “AS“, ha fatto il punto della situazione in un’intervista rilasciata a Radio La Red.

Carracedo ha confermato l’interesse di numerosi club europei e di avere ricevuto numerose telefonata. Per colpa della pandemia del coronavirus le trattative si sono al momento fermate. Molto dipenderà anche da come e quando termineranno i campionati europei, per capire quale sarà la squadra a sferrare l’attacco decisivo.

Di sicuro, come ribadito dal suo agente, Montiel potrà liberarsi dal River Plate con una cifra più passa rispetto a quella di qualche mese fa. La clausola di rescissione è di 15 milioni di euro, ma secondo Carracedo vista l’attuale situazione mondiale anche di fronte a un’offerta di 8 milioni di euro il River Plate direbbe sì.

