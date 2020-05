Calciomercato Roma, ufficiale: Gotze lascerà il Borussia Dortmund

Calciomercato Roma, è arrivato l’annuncio ufficiale del Borussia Dortmund: Mario Gotze lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione.

L’addio era già nell’aria da tempo, ora è arrivata anche l’annuncio ufficiale. Mario Gotze lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione, e la Roma è tra le squadre interessate a prenderlo a parametro zero. Il direttore sportivo del club giallonero, Michael Zorc, ha parlato così in un’intervista rilasciata a Sky Sports Deutschland: “Mario è davvero un bravo ragazzo e la decisione l’abbiamo presa insieme dopo un confronto. Il nostro rapporto di lavoro con lui finirà questa estate”. Una decisione inevitabile, soprattutto dopo la dichiarazione di ieri dell’allenatore Lucien Favre secondo cui Gotze non è preso attualmente in considerazione perché non adatto al modulo.

Calciomercato Roma, occasione Gotze

Non c’è solo la Roma interessata all’attaccante del Borussia Dortmund Mario Gotze, che a fine stagione si libererà a parametro zero. Già ci sono numerose offerte dalla Cina. Se non vorrà però cedere alle lusinghe cinesi e provare a restare in un calcio competitivo dovrà inevitabilmente abbassarsi di molto l’ingaggio da 8 milioni a stagione percepito finora al Borussia Dortmund.

Al momento, secondo il Corriere dello Sport, Milan e Lazio sono più interessate rispetto alla Roma, scoraggiata dall’investimento oneroso tra stipendio e commissioni e dai i tanti infortuni recenti del tedesco.

