Calciomercato Roma, affari in vista con il Sassuolo

In attesa che la serie A abbia il via libero per ripartire, è sempre il calciomercato Roma a tenere banco in queste settimane. Con la dirigenza impegnata a rinforzare la rosa di mister Fonseca e nello stesso tempo però obbligata a far cassa con alcune cessioni.

Un paio di queste potrebbero essere davvero dolorose. Come ad esempio quelle di Cengiz Under e Justin Kluivert, esterni offensivi giovani e forte. Dalle cui cessioni la Roma spera di ricavare delle somme importanti. In attesa di capire il futuro di Mkhitaryan, c’è da dire che la Roma si sta già muovendo per trovare delle alternative in avanti.

Come riporta “Il Romanista”, il club giallorosso potrebbe fare affari presto con il Sassuolo. L’obiettivo della Roma è infatti l’attaccante esterno Boga, che il Chelsea non avrebbe intenzione di controriscattare. Un giocatore imprendibile quando parte palla al piede in velocità, che piace tantissimo a Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma: la mossa per arrivare a Boga

Jeremy Boga è quotato attorno ai 25 milioni di euro da parte del club neroverde. Una somma decisamente importante, che potrebbe essere “spalmata” in due esercizi. Tuttavia la Roma potrebbe inserire delle contropartite per abbassare il prezzo.

Una di queste potrebbe essere Gregoire Defrel, attaccante che già milita nel Sassuolo e che potrebbe passarvi a titolo definitivo. Valutato attorno ai 10 milioni. E poi Riccardi, giovane talento giallorosso sul quale però la Roma poi vorrebbe un diritto di recompra come avvenuto già per Frattesi.

