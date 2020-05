Rivoluzione sulla trequarti

Se davvero partiranno Under e Kluivert per far cassa, è logico che la Roma dovrà fare qualcosa per rimpiazzarli. Anche perché non è nemmeno sicura la conferma di Mkhitaryan, per il quale però cresce l’ottimismo. L’armeno vuole restare alla Roma, Fonseca lo stima tanto e il suo agente Raiola sta cercando una soluzione con l’Arsenal. Sul mercato degli svincolati si tiene d’occhio Gotze ma soprattutto si cerca lo spagnolo Pedro. Con il Sassuolo potrebbe essere intavolata una trattativa per Boga. Pastore piace al Miami, club del campionato americano.