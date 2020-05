CALCIOMERCATO ROMA FUTURO CETIN – Arrivato la scorsa estate per 3 milioni di euro dal Gençlerbirligi, squadra che milita nella 1. Lig, la Serie B turca, il difensore Mert Cetin ha indossato la maglia giallorossa per cinque volte, totalizzando ben 4 cartellini gialli e uno rosso (la doppia ammonizione in Roma-Napoli).

Calciomercato Roma, futuro Cetin

Già nella scorsa sessione di calciomercato, a gennaio, c’erano state varie possibilità di trasferimento in prestito del classe ’97 sia in squadra italiane che proprio un ritorno in Turchia. E’ proprio qui che potrebbe fare il suo ritorno il difensore turco. Secondo quanto riportato dal portale ‘Kral Sport’, su di lui c’è il forte interesse di Galatasaray e Fenerbahce.

Quest’ultimo sarebbe pronto a far recapitare un’offerta per il prestito a Trigoria: la svolta potrebbe arrivare con il passaggio imminente di Emre Belözoğlu da giocatore a direttore sportivo del club.

