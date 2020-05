Calciomercato Roma, più ottimismo su Smalling e Mkhitaryan

Ci sono due nodi da sciogliere riguardo il calciomercato Roma di questa estate, vale a dire la conferma di due elementi chiave per il gioco dei giallorossi, due calciatori fondamentali per la loro esperienza. Parliamo ovviamente di Chris Smalling e di Henrick Mkhitaryan.

Paulo Fonseca li reputa molto importanti per il gioco della sua Roma e ha speso molte volte parole di elogio nei loro confronti, chiedendone a più riprese la loro conferma, visto che sono nella capitale in prestito oneroso. La dirigenza vorrebbe accontentarlo, ma non è affatto semplice considerando le richieste dei rispettivi club di appartenenza.

Eppure qualcosa sembra muoversi in questi giorni, come ha rivelato “Il Tempo”. Con la Roma che adesso attende di capire se ci sono i margini per far sì che sia Smalling che Mkhitaryan rimangano alla corte dell’allenatore portoghese.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, Kolarov ha sciolto le riserve sul suo futuro

Calciomercato Roma: la situazione per Smalling e Mkhitaryan

Il quotidiano ha riportato la decisione del Manchester United di abbassare il prezzo di Smalling, portandolo attorno ai 18-20 milioni di euro. Un piccolo sconto per cercare di invogliare i compratori, tra cui la Roma. E’ una somma ancora importante, magari si cercherà di avere ancora un piccolo sconto. Tanto più che Smalling, nonostante le tante offerte ricevute, avrebbe manifestato la volontà di rimanere ancora alla Roma.

Anche Mkhitaryan vuole restare e sarà fondamentale in tal senso il lavoro del suo agente Mino Raiola. Che punta al prolungamento del contratto dell’armeno con l’Arsenal. In questo modo la Roma potrebbe prendere di nuovo in prestito oneroso il trequartista.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!