Cessione AS Roma, Pallotta rifiuta 350 milioni: ma non è Friedkin

CESSIONE AS ROMA SPUNTA UN NUOVO INTERESSE – Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le ultime notizie sul fronte Friedkin-Pallotta, con la speranza dei tifosi giallorossi che la trattativa si possa riaprire nelle prossime settimane. Intanto, per il momento, l’interesse è in stand-by.

Cessione Roma, nuovo fondo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Tempo’, c’è stata una nuova offerta, questa volta non del Gruppo Friedkin, ma del fondo CVC. Non è la prima volta che la finanziaria inglese ha mostrato interesse per la Roma. C’è stato già un precedente nel 2018, con Franco Baldini regista dell’operazione. La proposta dei britannici era di circa 350 milioni di euro, offerta però prontamente rispedita al mittente, visto il secco ‘no’ di James Pallotta.

Cos’è la CVC

La CVC Capital Partners è una società finanziaria britannica specializzata in private equity in settori come i beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, farmaceutica. Gestisce oltre 52 miliardi di dollari di attività tra Europa e Asia, con una capacità di investimento pari a 109 miliardi di dollari.

