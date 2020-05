Smalling: “Sono molto orgoglioso di giocare nella Roma”. Il giocatore strizza l’occhio al club giallorosso per la permanenza.

ROMA – Chris Smalling lancia un messaggio alla Roma? In un’intervista al Times, l’inglese ha parlato della sua esperienza in giallorosso usando parole al miele nei confronti del club giallosso: “La Roma ha un cuore molto grande e sono riuscito a notare subito questa cosa. Ci ha aiutato molto, sono orgoglioso di questo. E’ fantastico“.

Smalling strizza l’occhio alla Roma, conferma non semplice

La Roma guarda alla conferma di Chris Smalling. Le parole del giocatore fanno pensare ad una sua intenzione di rimanere in giallorosso anche se la trattativa non sarà semplice per arrivare alla fumata bianca.

Le richieste del Manchester United e l’interesse di altre squadre non rendono semplice la vita al club giallorosso pronto a puntare sulla voglia del difensore per cercare di arrivare alla fumata bianca.

