Calciomercato Roma, ecco l’ultima proposta all’Arsenal per Mkhitaryan

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO MKHITARYAN ARSENAL – I due casi più spinosi in casa giallorossa sono quelli di Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan. Ostici perhé entrambi i cartellini sono di proprietà rispettivamente di Manchester United e Arsenal, e la formula con la quale sono arrivati nella capitale è quella di un prestito secco (oneroso a 3 milioni di euro, ndr) senza nessun diritto di acquisto.

Calciomercato Roma, situazione Mkhitaryan

Se da una parte si può trattare molto poco, i Red Devils per il centrale inglese non si siedono ad un tavolo se l’offerta è inferiore ai 20 milioni di euro, dall’altra c’è più margine di trattativa. Secondo quanto riportato dal portale d’oltremanica ‘express.co.uk’, l’idea dei giallorossi sarebbe quella di proporre ai Gunners un rinnovo del prestito per il giocatore armeno, questa volta con obbligo di riscatto nel giugno 2021.

Prestito Mkhitaryan, c’è un problema

Qualora questa soluzione dovesse piacere al club londinese, c’è da superare però prima un altro ostacolo: la data di scadenza del contratto derll’armeno con l’Arsenal. Infatti il suo attuale contratto con i Gunners scade proprio il 30 giugno 2021, pertanto solamente un rinnovo potrebbe far concludere queste trattative, sempre che l’opzione del rinnovo del prestito venga accettata a Londra. Per ora, l’Arsenal sembra essersi preso del tempo per riflettere.

