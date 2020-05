Calciomercato Roma, l’Everton apre al prestito di Kean

Calciomercato Roma, aumentano le possibilità di vedere Kean in giallorosso la prossima stagione: l’Everton apre al prestito dell’attaccante.

Nella prossima sessione di calciomercato le parole d’ordine per la Roma saranno scambi e plusvalenze. I conti sono in rosso e il direttore sportivo Petrachi dovrà essere bravo a costruire una squadra comunque competitiva. Il mancato passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin ha complicato la situazione, e la pandemia da coronavirus oltre a fare saltare l’accordo ha peggiorato i conti tra mancati incassi allo stadio e rebus dei diritti tv.

Molte operazioni del prossimo calciomercato vedranno come protagonista il famoso procuratore sportivo Mino Raiola. In ballo c’è ad esempio un possibile scambio tra Justin Kluivert e Marcus Thuram con il Borussia Monchengladbach. E anche l’ingaggio a parametro zero di Giacomo Bonaventura, altro suo assistito.

Calciomercato Roma, apertura per Kean

Un altro possibile affare con la regia di Raiola è quello che porterebbe Moise Kean alla Roma. All’Everton l’attaccante ex Juventus non ha sfondato, anche per questioni caratteriali. Il potenziale del ragazzo è però altissimo e alla Roma dove troverebbe il suo amico Nicolò Zaniolo potrebbe trovare l’ambiente giusto per rilanciare la sua carriera.

Secondo quanto riportato da “ForzaRoma.info”, l’Everton avrebbe aperto alla possibilità di una cessione in prestito del calciatore, che farebbe felice la Roma per modalità di ingaggio. Ci sarebbe il diritto di riscatto per una somma tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma alla Roma interessa soprattutto la possibilità di prenderlo in prestito come vice-Dzeko dopo il fallimento di Kalinic. L’attaccante croato era apparso in ripresa prima dello stop forzato e protagonista di un’ottima partita a Cagliari. Kalinic non ha comunque convinto e terminerà la sua esperienza in giallorosso a fine stagione.

