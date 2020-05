CALCIOMERCATO ROMA VERTONGHEN BALDINI – Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia del ritorno di Franco Baldini (4.0) nella capitale, come consulente esterno di mercato per dare ancora una volta un nuovo aiuto al presidente e amico James Pallotta.

Baldini porta Vertonghen?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ l’ex assistant manager della Nazionale inglese potrebbe regalare e portare il primo colpo nella capitale. Infatti un giocatore che piace molto, e da tempo, alla Roma è Jan Vertonghen, centrale belga del Tottenham in scadenza di contratto a giugno.

Con la difficoltà della trattativa con il Manchester United per Chris Smalling, il sostituto ideale è proprio il classe ’87. I giallorossi sono pronti a offrire al giocatore il massimo imposto dal nuovo tetto salariale: 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Vertonghen ha altre offerte, ma è tentato dalla possibilità italiana, raccomandata da un dirigente che già conosce.

La stagione di Vertonghen

Sono 19 le presenze stagionali in Premier League, 4 quelle in FA Cup e 3 in Champions League, per un totale di 26 presenze nella stagione 2019/2020 nella quale ha realizzato 2 gol e fornito un assist (2 i cartellini gialli ricevuti).

