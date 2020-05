Calciomercato Roma, l’obiettivo è sfoltire l’organico

Il prossimo calciomercato Roma sarà uno dei più importanti degli ultimi anni. Perché non solo dovrà regalare a Paulo Fonseca i rinforzi attesi, quanto dovrà permettere al club di riuscire a risanare, per quanto possibile, il bilancio.

Per farlo ci sono due strade percorribili, quella delle cessioni di alcuni giocatori che hanno un alto valore di mercato e quella che invece riguarda la partenza di alcuni elementi i cui ingaggi alti pesano molto, troppo, sul bilancio della società. L’estate del direttore sportivo Petrachi, insomma, si preannuncia davvero bollente.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della Roma è quello di recuperare 120 milioni, un mix tra plusvalenze e necessità di liquidità. L’organico a disposizione di Paulo Fonseca dovrà essere per forza di cose sfoltito. Oggi conta di 28 elementi, che dovranno scendere a 23. Ci sarà anche un netto taglio riguardo il monte ingaggi, circa il 15%. Da tempo è stato fissato un nuovo tetto massimo per quanto riguarda proprio gli ingaggi.

LEGGI ANCHE ->>Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Cetin

Calciomercato Roma: chi può partire

Il quotidiano sportivo afferma che in pratica tutti i giocatori della Roma sono di fatto cedibili, a parte i due gioielli Pellegrini e Zaniolo che i giallorossi vogliono tenere a tutti i costi. I calciatori che potrebbero far recuperare somme importanti al club sono Schick (vicino al Lipsia, magari con uno sconto), Cengiz Under e Kluivert.

Chiaramente sul mercato anche i calciatori dagli ingaggi pesanti. Fazio, Perotti, Juan Jesus e Pastore. Non è detto però che vogliano cambiare aria. Il trequartista argentino è nel mirino del Miami, squadra del campionato americano, ma ha più volte ribadito di voler rimanere in giallorosso.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!