E’ morto Joseph Perfection, ex Primavera Roma

Roma in lutto. E’ morto Joseph Perfection, aveva 21 anni. L’ex Primavera si è spento per un arresto cardiaco.

ROMA – Lutto in casa Roma. Si è spento all’età di 21 anni Joseph Perfection, camerunense classe 1998 che ha vestito in passato la maglia della Primavera della Roma. Nel 2016 l’esordio con la squadra di De Rossi prima di lasciare la Capitale per altre esperienze, l’ultima con il Gaz Metan Media, in Romania.

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

La notizia della morte di Joseph Perfection è stata un fulmine a ciel sereno per tutto l’ambiente romanista (e non solo). Un arrivo in Italia nel 2014 con tante speranze e poche certezze. Un aggancio per diventare calciatore professionista che si è rivelato falso con il giovane che è stato abbandonato davanti alla stazione Termini.

Da qui è entrato nei circuiti di accoglienza perché non aveva un posto dove andare e l’approdo nella Liberi Nantes, associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2007. E qui si è messo in evidenza con la Roma che lo ha portato a Trigoria.

