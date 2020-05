Roma, divorzio in arrivo con il ds Petrachi?

Il prossimo calciomercato Roma potrebbe essere l’ultimo da direttore sportivo giallorosso per Gianluca Petrachi. Questo è quanto ipotizza l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che il lavoro che attende il direttore sportivo giallorosso non è affatto semplice. Gestire il primo calciomercato estivo (anche se potrebbe essere a settembre) dell’era Coronavirus sarà molto complicato. In primis perché non ci saranno grosse somme da spendere. E poi ci saranno da piazzare giocatori a società che a loro volta non avranno grandi capitali da investire. Un bel grattacapo.

Petrachi ad ogni modo dovrà cercare di fare il massimo per far sì che il tecnico Paulo Fonseca abbia a disposizione i giocatori adatti al suo modulo. E nello stesso tempo dovrà far sì che la Roma possa alleggerire il suo bilancio. Con la cessione dei giocatori che sono in esubero (quelli che torneranno dai prestiti) e quella dei calciatori i cui contratti pesano sulle casse del club. L’obiettivo è infatti anche quello di dare una sforbiciata al monte ingaggi.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il divorzio dal ds potrebbe arrivare alla fine del prossimo calciomercato. A pesare sulla scelta del club sarebbero non solo i risultati sportivi, leggasi il mancato piazzamento Champions, ma anche i rapporti tra il direttore sportivo e la squadra che non sarebbero idilliaci. E rimane sullo sfondo anche il passaggio societario. Se Friedkin acquisterà la Roma è probabile che ci saranno diversi cambiamenti.

