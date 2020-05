Calciomercato Roma, Pedro: «Ho offerte da molti club»

Il prossimo calciomercato Roma vedrà probabilmente arrivare in giallorosso qualche svincolato. Mai come quest’anno infatti ci sono dei grandi campioni che sono in odore di svincolo e che possono essere portati a casa a parametro zero. Nella lunga lista, tra gli obiettivi giallorossi, ci sono ad esempio Gotze, Bonaventura e Vertonghen. E poi c’è Pedro.

L’asso spagnolo, 32 anni, a breve sarà libero da impegni se il Chelsea non gli rinnoverà il contratto. Arrivato in Premier League nel 2015, dopo l’approdo di Lampard in panchina ha giocato molto meno del solito, collezionando solo 2 gol e 2 assist. Insomma pare giunta per lui l’ora di una nuova avventura.

La Roma lo cerca così come il Betis Siviglia e altri club della Mls. Fonseca potrebbe puntare sulla sua esperienza e anche sul suo dna vincente. Parliamo di un giocatore che in carriera ha praticamente vinto tutto il possibile.

Pedro a “Express” ha parlato della sua situazione. «Sto aspettando l’incontro con il club, non ci siamo ancora seduti per capire se c’è la possibilità prolungare. Quello che so è che il mio contratto termina il 30 giugno» ha detto il calciatore spagnolo.

Che per adesso non pensa troppo al futuro, se non a quello prossimo. «Continuerò qui fino a quella data e, in attesa del mio incontro con il club, sono aperto ad ascoltare altre offerte, ma la mia priorità è quella di concludere il mio contratto. Sono calmo, sto aspettando di vedere cosa può succedere tra oggi e la fine della stagione. Ho offerte da molti club e le valuterò. Ma non deciderò nulla finché non avrò parlato con il club».

