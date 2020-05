Calciomercato Roma, si complica la pista Boga

Uno degli obiettivi del prossimo calciomercato Roma sarà quello di rinnovare la propria trequarti. Questo soprattutto se alcuni elementi come Cengiz Under e Kluivert saranno ceduti altrove. Per questo motivo nella lista dei potenziali obiettivi c’è anche Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo. Che sotto la guida di Paulo Fonseca potrebbe definitivamente consacrarsi come una stella della serie A.

Un giocatore che è davvero cresciuto a dismisura con il passare dei mesi. Devastante per la sua velocità e per il dribbling, l’ivoriano è ancora giovanissimo e potrebbe essere un investimento per il futuro. Il Sassuolo lo prelevò dal Chelsea nel 2018 e oggi, a soli 23 anni, l’attaccante è diventato di fatto un top player.

Come riporta in Inghilterra il “Daily Star” il Chelsea non ha intenzione di esercitare l’opzione che ha per riportare l’attaccante esterno in Inghilterra. Ma sul calciatore del Sassuolo ci sarebbe forte l’interesse del Napoli. Boga è un giocatore che piace molto a Gattuso e che potrebbe essere utilizzato come esterno dai partenopei, che perderanno Callejon per fine contratto.

Calciomercato Roma: il Sassuolo non cede Boga?

L’ad del Sassuolo Carnevali, parlando a La Domenica Sportiva, ha per il momento chiuso ad ogni possibile offerta. «Boga è cresciuto molto e dobbiamo dare merito di questo a mister De Zerbi, che l’ha fatto crescere. E’ un giocatore richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Sarà neroverde anche l’anno prossimo».

