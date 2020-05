Calciomercato Roma, Under la chiave per arrivare a Kean?

Il prossimo calciomercato Roma vedrà molto probabilmente la partenza di un paio di giocatori importanti della rosa di Paulo Fonseca. Elementi che potrebbero essere sacrificati per dare respiro alle casse societarie.

Uno di questi è il turco Cengiz Under. Il suo talento non si discute, ma specie nell’arco di questa stagione – poi interrotta dal Coronavirus – il giocatore non è riuscito a esprimersi al meglio. Per lui potrebbe esserci all’orizzonte una nuova esperienza professionale.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, l’Everton apre al prestito di Kean

Calciomercato Roma: Under via per 30 milioni

Come riporta “Il Corriere dello Sport” potrebbe essere Cengiz Under una delle chiavi per arrivare a Moise Kean. L’Everton infatti sarebbe molto interessato alle prestazioni dell’attaccante esterno turco e sarebbe pronto a mettere sul piatto una somma di 30 milioni di euro. Parte dei quali la Roma (il 20%) dovrebbe girare all’ex squadra del turco, il Basaksehir.

Cifra comunque importante da mettere a bilancio e che garantirebbe una plusvalenza ai giallorossi. La Roma potrebbe ottenere poi Kean in prestito dai Toffees, con obbligo di riscatto legato alle presenze dell’attaccante. Il giovane attaccante italiano sarebbe felice di riscattarsi in Italia dopo una stagione deludente in Premier. Questa è l’ipotesi sulla quale starebbe lavorando l’agente del giocatore italiano, Mino Raiola.

Procuratore con il quale la Roma ha stretto contatto. Perchè è agente anche di Justin Kluivert. Anche l’olandese è uno dei giocatori che ha più mercato e piace soprattutto all’Arsenal. Raiola è anche l’agente di “Jack” Bonaventura, centrocampista che si libererà a breve dal Milan e che potrebbe firmare con i giallorossi un contratto di due anni con opzione sul terzo.

