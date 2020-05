Roma, la nuova maglia esordirà già in questo campionato?

La nuova maglia della Roma potrebbe esordire già nel finale di questo campionato, se e quando ripartirà la Serie A 2019/2020.

Secondo quanto riportato da “Repubblica.it“, le nuove divise di gioco di parecchi club di Serie A potrebbero esordire già alla ripresa del campionato fissata per metà giugno. Il via libera definitivo non è ancora arrivato, ma ormai le possibilità che la Serie A possa ripartire il 13 giugno o al massimo il 20 sono molto alte. Negli anni passati per motivi promozionali, le divise della stagione successiva venivano utilizzate per le ultime due o tre partite. Visto il contingente assolutamente nuovo, alcuni fornitori dei club potrebbero decidere di fare esordire le nuove divise con largo anticipo. Sarà anche il caso della Roma?

Roma, quando vedremo la nuova divisa?

Ancora non c’è l’ufficialità, ma ci sono già parecchie indiscrezioni sulla nuova maglia da gioco per la prossima stagione. Una divisa che fa venire in mente gli anni Ottanta. Il portale specializzato esvaphane.com ha pubblicato alcune fotografie della divisa e le immagini riportano subito alla mente la casacca della stagione 1979-80.

La novità sono le tre strisce, una rossa, una arancione e una gialla, che dovrebbero essere sotto il colletto e anche sui calzettoni.

La conferma sulla nuova divisa da gioco della Roma potrebbe arrivare prima del previsto.

