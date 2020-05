Roma, prove di difesa a tre per Fonseca

Quello di ieri è stato un giorno da ricordare per i calciatori della Roma, che si sono ritrovati finalmente in gruppo per allenarsi in vista della ripresa del campionato di serie A. Chiaramente rispettando le norme del distanziamento sociale e del protocollo, Dzeko e compagni a Trigoria hanno lavorato sodo e senz’altro non vedono l’ora di giocare.

Diversi quotidiani, tra cui “Il Messaggero”, riportano come Fonseca abbia in testa di applicare fin da subito l’opzione difesa a tre. Una soluzione tattica della quale aveva parlato in quarantena e che è pronto subito a mettere in pratica.

Difesa a tre: come giocherebbe la Roma?

E allora proviamola ad ipotizzare una Roma schierata con la difesa a tre. Soluzione che potrebbe aprire le porte a più moduli, dal 3-5-2 al 3-4-1-2 e al 3-4-3. Dietro si cambierebbe poco. Con Pau Lopez tra i pali dietro potrebbero giocare Mancini, Smalling e Cetin (o Fonseca potrebbe affidarsi all’esperienza di Fazio. A giocare sulle corsie esterne sarebbero Kolarov a sinistra e il ritrovato Zappacosta a destra.

Nel caso del 3-5-2 (con la variante trequartista), a giostrare in mezzo al campo sarebbero Cristante, Veretout e Pellegrini, con Dzeko e uno tra Kluivert e Mkhitaryan di punta. In attesa del rientro di Zaniolo, che potrebbe essere utilizzato come trequartista con l’arretramento di Pellegrini in mediana.

E poi c’è l’ipotesi di Roma molto offensiva, schierata con il 3-4-3. In questo caso la cerniera di centrocampo potrebbe essere composta da Pellegrini e Veretout, con Mkhitaryan e Kluivert attaccanti esterni a supporto di Dzeko. Tante soluzioni diverse per una squadra che vuole farsi trovare pronta alla ripresa e che dovrà essere camaleontica e vincente.

