Roma-Siviglia, le informazioni per il rimborso dei biglietti

Roma-Siviglia, il club ha comunicato le modalità di rimborso dei biglietti acquistati per la partita di Europa League rinviata a data da destinarsi.

Attraverso un comunicato apparso sul suo sito ufficiale, la Roma ha aggiornato i suoi tifosi sulle modalità di rimborso dei biglietti acquistati per la partita di Europa League contro il Siviglia inizialmente prevista per il 19 marzo e poi rinviata a data da destinarsi.

Chi ha acquistato i biglietti presso un As Roma Store, potrà richiedere il rimborso recandosi presso lo stesso punto vendita in cui ha precedentemente acquistato il biglietto. Sarà necessario presentare i biglietti in originale o la e-mail di conferma dell’acquisto. Dovranno inoltre essere esibiti i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

Il rimborso dei biglietti acquistati presso i punti vendita di Euroma2, Via Enrico Ferri (CC Romanina) e Via Appia Nuova sarà effettuato presso il punto vendita di Piazza Colonna.

– Orario AS Roma Store Piazza Colonna: lunedì-sabato 11:00-19:00, domenica 15:00-20:00.

Il rimborso dei biglietti acquistati presso i punti vendita di Via Arenula, Viale Marconi, Valmontone e Market Da Vinci avverrà regolarmente nei rispettivi punti vendita aperti al pubblico con i seguenti orari:

– Via Arenula lunedì-venerdì 11:00-14:00; 15.30-19:00

– Viale Marconi lunedì-venerdì 11:00-13:30; 15:30-19:00

– Valmontone/Da Vinci lunedì-domenica 10:00-13:00; 15:30-19:00

Roma-Siviglia, come fare per ottenere il rimborso dei biglietti

Per quanto riguarda i punti vendita Vivaticket, i tifosi potranno richiedere il rimborso recandosi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto. Sarà necessario presentare i biglietti in originale. Sarà rimborsato l’importo di pari valore dei biglietti restituiti. Dovranno inoltre essere esibiti i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

Il rimborso potrà essere richiesto a partire da giovedì 28 maggio, entro e non oltre le ore 18:00 di giovedì 18 giugno 2020.

L’AS Roma invita tutti i tifosi a rispettare le misure di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.

Pertanto, si avvisa che l’ingresso nei punti vendita sarà regolato nel rispetto di tali misure e si confida nella massima collaborazione da parte di tutti per evitare assembramenti davanti agli ingressi.

Il rimborso avverrà esclusivamente in contanti.

Non è possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati in modalità e canali diversi da quanto sopra indicato.

