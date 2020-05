NOTIZIE AS ROMA RECUPERO ZANIOLO – Nella stagione giallorossa sono tanti i giocatori falcidiati dagli infortuni, chi in maniera più grave chi di meno. Su tutti i fari accesi e puntati sono quelli su Davide Zappacosta e soprattutto Nicolò Zaniolo. Se il primo è pienamente recuperato, per il secondo ci sono alcuni aggiornamenti.

Recupero Zaniolo, data ritorno

Diminuisce sempre di più l’attesa per il ritorno in gruppo dell’ex giocatore dell’Inter. Se la Roma non ha giocatori incedibili in vista futura, uno dei pochi, forse l’unico, sul quale c’è il veto da parte di tutto lo staff, allenatore e ds compresi, è proprio Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport manca davvero poco al suo ritorno in allenamento insieme ai compagni: esattamente due settimane, giorno più giorno meno.

Zaniolo su Instagram

Sono passati ben 4 mesi e mezzo da quel 12 gennaio, match contro la Juventus nel quale il calciatore aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Come tempi siamo decisamente in linea sulla tabella di marcia.

Intanto proprio poco fa sul suo profilo Instagram, il talento classe ’99 ha pubblicato una foto che lo ritrae durante un allenamento. “Il duro lavoro paga sempre“ ha scritto nel post.

