Calciomercato Roma, idea Cucurella per la fascia

Una casella da riempire nel prossimo calciomercato Roma sarà probabilmente quella del laterale sinistro. Un ruolo delicato, per il quale i giallorossi devono trovare il successore di Kolarov.

Secondo gli ultimi rumors il laterale serbo ha deciso di non accettare le avance del Bologna e di continuare a giocare con la maglia della Roma. Inutile sottolineare la sua importanza, per esperienza e carisma, nello spogliatoio giallorosso. Senza dimenticare chiaramente i gol. Tanti, importanti, decisivi. Sarà insomma difficile trovare un elemento di questo spessore.

In quel ruolo la Roma può contare anche su Leonardo Spinazzola, ma non è detto che rimanga in giallorosso. Già a gennaio sembrava essere ad un passo dall’Inter, ma poi l’affare (lo scambio con Politano) è saltato. Possibile che possa cambiare aria, specie se arriverà un’offerta allettante.

LEGGI ANCHE –>Roma, la nuova maglia esordirà già in questo campionato

Calciomercato Roma: nel mirino Cucurella

La Roma avrebbe comunque individuato un obiettivo in Marc Cucurella. A riportarlo è Estadio Deportivo. Nei giorni scorsi si era vociferato anche di un interesse – poi smentito – anche da parte del Napoli.

Cucurella è un terzino sinistro molto promettente, che ha 21 anni ed è di proprietà del Barcellona. Chiuso nei blaugrana da Jordi Alba, è passato in prestito al Getafe e ha disputato una stagione davvero strepitosa. Tante ottime prestazioni che hanno fatto aprire gli occhi a diversi club, pronti ad accoglierlo, magari in prestito visto che il Barcellona punta su di lui per il futuro. Tra le pretendenti ci sarebbe anche il Siviglia dell’ex ds giallorosso Monchi.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!