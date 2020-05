Calciomercato Roma, Jeremy Boga nel mirino. I giallorossi seguono da vicino la ‘stella’ del Sassuolo con il Chelsea che non riscatterà il giocatore.

ROMA – La Roma insiste per Jeremy Boga. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi seguono da molto vicino le vicende riguardanti il giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha trovato l’accordo con il Chelsea per togliere la clausola di recompra. I Blues, come scrive Gianluca di Marzio sul proprio sito, restano solo con la priorità di acquisto in caso di cessione futura

Le altre squadre

Sono diverse le squadre interessate Boga con il compito della Roma che non sarà semplice. Napoli, Milan e Juventus da tempo inseguono l’attaccante del Sassuolo anche se i giallorossi restano favoriti visto che da tempo sono sulle tracce dell’ex Chelsea.

Non sarà semplice arrivare alla fumata bianca visto che i neroverdi chiedono almeno 30 milioni di euro per cederlo. Ma i buoni rapporti tra Sassuolo e Roma potrebbero facilitare l’affare.

