CALCIOMERCATO ROMA PSG SU PELLEGRINI E CALAFIORI – Riccardo Calafiori, terzino sinistro giallorosso classe 2001 è uno dei migliori prospetti del vivaio del club capitolino e sicuramente di tutta l’Italia. Il gravissimo infortunio dell’ottobre 2018 è ormai alle spalle e adesso sarà la Roma, insieme al suo agente Mino Raiola, a decidere il suo futuro.

PSG su Calafiori

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, sul giovanissimo esterno sinistro c’è il forte interesse del Paris Saint-Germain, ma non solo. Perché su di lui ci sarebbero anche Liverpool, Juventus e Inter, oltre all’opzione Fiorentina che gli garantirebbe già più spazio. Per la Roma è un’occasione di fare cassa e plusvalenza secca, ma l’idea è quella di provare a trattenerlo, rinnovandogli il contratto e cedendolo davvero solo in caso di estrema necessità.

PSG Pellegrini, le ultime

