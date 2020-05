CALCIOMERCATO ROMA SPUNTA FERRARI SASSUOLO – Nonostante prosegua la trattativa tra Roma e Manchester United per Chris Smalling, le probabilità che questa possa andare a termine in maniera positiva per i giallorossi sono sempre di meno, anche se rimane un piccolo spiraglio, con la società capitolina che punta sempre sul fattore Fonseca, in grado di convincere sin qui quasi tutti gli obiettivi di mercato che la Roma aveva portato a buon fine in questo suo primo anno. Rimarrà difficile convincere i Red Devils, che a meno di 20 milioni di euro non trattano.

Calciomercato Roma, Ferrari Sassuolo

In quel reparto, comunque, dovrà lavorare sodo il diesse Gianluca Petrachi. L’obiettivo numero uno è e resta Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham, ma è necessario comunque vagliare delle alternative. Secondo quanto riportato dal sito ‘calciomercato.it’, tra i nuovi nomi c’è quello di Gian Marco Ferrari, centrale classe ’92 di proprietà del Sassuolo.

Concorrenza per Ferrari, c’è anche il Napoli

Secondo il noto sito in questione su di lui però ci sarebbero anche Everton e Napoli, con i campani pronti a dargli l’eredità di un’eventuale cessione di Koulibaly. La valutazione di Ferrari, anche a causa della crisi economica causata dall’emergenza coronavirus, si aggira sui 10 milioni di euro. Cifra decisamente alla portata del club inglese, mentre per le società italiane si potrebbe pensare anche alla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

