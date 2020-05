Calciomercato Roma, pronta l’offerta per Montiel

Il reparto che pare destinato a subire più cambiamenti nel prossimo calciomercato Roma è quello difensivo. C’è il nodo Smalling da risolvere ma che c’è anche da trovare il “padrone” della fascia destra. Quest’anno Fonseca in quel ruolo ha schierato diversi giocatori.

Da Florenzi, poi andato al Valencia, al rientrante Bruno Peres, passando per Santon e per Spinazzola. In attesa del ritorno di Zappacosta, che ora ha finalmente superato il grave infortunio patito ad inizio stagione ed è pronto ad offrire il suo contributo nel finale di stagione, se davvero il campionato ripartirà.

Zappacosta potrebbe rimanere anche nella prossima stagione. La Roma è infatti intenzionata a chiedere il prolungamento del prestito al Chelsea per il terzino destro. Operazione che potrebbe andare in porto. Ma bisognerà comunque trovare delle alternative.

Calciomercato Roma: Montiel obiettivo

Fonti argentine riportano dell’interesse della Roma per Gonzalo Montiel, terzino destro che milita con la casacca del River Plate. Un giocatore che starebbero seguendo tanti club, tra cui il Torino e anche il Siviglia.

AHORA #ClossContinental | 🚨 #Torino y #Roma se disputan a Gonzalo Montiel, cuenta @Sebasrur. El conjunto capitalino prepara una oferta por 11M de euros para el fin de esta semana (A #River le quedarían 6M de esa operación) ¿se dará? pic.twitter.com/jAv8SIS5j8 — Closs Continental (@ClossAM590) May 26, 2020

In Argentina affermano che la Roma avrebbe pronta un’offerta di 11 milioni di euro pur di riuscire ad anticipare la concorrenza ed aggiudicarsi il calciatore. Che ha una clausola di 20 milioni di euro, somma che però difficilmente qualcuno sborserà quest’estate.

