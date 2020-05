Roma, in Europa League possibile cambio di format

La Roma di Paulo Fonseca ad agosto non potrà andare in ferie. Anzi, i tifosi si augurano che la squadra giallorossa possa essere impegnata per tutto il mese. Perchè oltre alla serie A, non bisogna dimenticarlo, c’è anche l’Europa League da onorare.

Un torneo prestigioso nella quale la speranza è ovviamente quella di arrivare fino in fondo. I tornei internazionali dell’Uefa si giocheranno come detto ad agosto, quando i campionati nazionali saranno già conclusi. E proprio per quanto riguarda sia la Champions che l’Europa League ci sarebbero dei cambiamenti in vista, come riporta Il Corriere dello Sport.

Si arriverà infatti ad agosto con tanta fatica nelle gambe a causa del tour de force imposto dai campionati. E l’intenzione dell’Uefa sarebbe quella di far disputare il minor numero di partite, senza intaccare ovviamente lo spettacolo, per arrivare in fondo ai tornei.

Come riporta Sky Sport però il format di Champions League potrebbe essere diverso dal solito e non è da escludere che possa essere diverso anche per l’Europa League. Durante una riunione tra l’Eca e la Uefa infatti sono state prese in considerazioni altre ipotesi riguardo la conclusione del torneo, anch’esso ovviamente scombussolato dal coronavirus.

La novità arriverebbe dai quarti di finale che – rispetto al passato ovviamente – sarebbero disputati in campo neutro e in gara secca. Un format che sarebbe poi utilizzato anche per le semifinali, per poi giocare come previsto la finale entro la fine del mese di agosto. La Roma deve però ancora giocare gli ottavi di finale contro il Siviglia e anche la sfida con gli spagnoli dovrebbe essere secca, giocata nell’arco dei 90 minuti. Dove si dovrà dare il massimo per alimentare il sogno europeo.

