Roma, la rosa larga l’arma in più alla ripresa

La ripartenza del campionato di serie A ormai si avvicina sempre più. Domani, giovedì 28 maggio, dovrebbe essere il giorno chiave per decidere la data nella quale i calciatori torneranno in campo. Che dovrebbe essere il prossimo 20 giugno, con i quattro recuperi “in sospeso” che potrebbero giocarsi una settimana prima.

La Roma chiaramente intende farsi trovare pronta all’appuntamento e per questo motivo Paulo Fonseca e i suoi ragazzi stanno accelerando a Trigoria per ritrovare lo stato di forma migliore. Ai box ci sono Pau Lopez, Perotti e Zaniolo, con quest’ultimo che prosegue nel suo lavoro di recupero dopo il grave infortunio patito a gennaio. In questa stagione non scenderà in campo.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport di oggi, Fonseca dovrà essere bravo nello sfruttare al meglio tutta la rosa che il tecnico ha a disposizione. Si giocherà ogni tre giorni, con il caldo, e per questo motivo ci sarà davvero bisogno di tutti.

Roma, le due squadre di Fonseca

Fonseca ha di fatto a disposizione due squadre, sperando che gli infortuni non colpiscano la sua rosa come hanno fatto in passato. E partendo dal suo 4-2-3-1 (ma non dimentichiamo che il portoghese sta pensando anche al passaggio alla difesa a tre) si possono ipotizzare davvero due formazioni, tanto più che nella rosa della Roma tutti possono essere titolari.

Se a destra dovrebbe tornare Zappacosta, non dimentichiamo che ci sono anche Santon e Bruno Peres. Al centro scalpita Cetin, chiedono spazio gli spagnoli Villar e Carles Perez. Insomma sarà una Roma ambiziosa che dovrà essere brava a giocarsi la carta della profondità della sua rosa.

