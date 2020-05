Calciomercato Roma, la difesa è una priorità

Nel prossimo calciomercato Roma il reparto che probabilmente subirà più stravolgimenti è quello difensivo. E non solo perché potrebbero esserci diverse partenze in quel settore. Paulo Fonseca ha in mente una squadra camaleontica, che possa passare dalla difesa a quattro a quella a tre.

La formazione giallorossa potrebbe infatti cambiare modulo, anche se non da subito, e comunque avere più alternative tattiche renderà la squadra meno prevedibile da parte degli avversari. Anche per questo motivo nel prossimo calciomercato la Roma dovrà essere brava a scegliere degli elementi capaci di saper giocare con entrambi i moduli.

Tanti cambiamenti, si diceva. A destra adesso c’è affollamento. Oltre a Bruno Peres e Santon, c’è Spinazzola che può giocare in quel ruolo e soprattutto adesso tornerà a disposizione anche Zappacosta, per il quale si cercherà di prolungare il prestito con il Chelsea. Santon sembra essere l’unico sicuro di rimanere, perché anche il rientrante Florenzi in estate probabilmente dovrà trovare una nuova sistemazione.

LEGGI ANCHE –>>Roma, la nuova maglia utilizzata già in questo campionato?

A sinistra rimarrà Kolarov, giocatore sì che potrebbe essere determinante. Anche perché può giocare sia come terzino che come centrale difensivo, ruolo già coperto nel City. I suoi calci piazzati fanno ancora la differenza e potrebbe essere l’arma in più della Roma anche nella prossima stagione. Al centro è un rebus. Mancini è sicuro di restare, per Smalling si proverà a fare un sacrificio. Juan Jesus e Fazio sembrano essere in uscita, da decifrare il futuro di Ibanez e Cetin che potrebbero essere ceduti in prestito.

Calciomercato Roma, i possibili arrivi in difesa

Sono davvero tanti i nomi che sono circolati in queste settimane come possibili rinforzi per la Roma del futuro. Il Corriere dello Sport sottolinea come i giallorossi puntino Vertonghen, centrale del Tottenham di grande esperienza che a breve sarà svincolato, e anche sul laterale destro del River Plate Montiel, che piace però a diversi club in Italia e in Europa.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!