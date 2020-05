CALCIOMERCATO ROMA FUTURO E DICHIARAZIONI KARSDORP – Sicuramente il matrimonio tra la Roma e Rick Karsdorp non è mai cominciato. Tra infortuni e prestazioni, l’esterno destro olandese prelevato dal club capitolino dal Feyenoord nell’estate del 2017 per 14 milioni di euro più ulteriori 5 di bonus non ha mai dimostrato il suo valore, tanto che nell’eultima sessione estiva di calciomercato era tornato in Olanda.

Roma, appello di Karsdorp

Il Feyenoord non riscatterà il ragazzo che dunque tornerà nella società giallorossa. “Il mio futuro non sarà sicuramente qui – ha commentato l’esterno destro al portale ‘Nos‘ -. Se alla Roma mi volessero ancora, io ci starei: voglio giocarmi le mie possibilità, lì sono stato spesso infortunato. Ma le partite in cui sono sceso in campo non ho fatto male“.

Calciomercato Roma Karsdorp, le ultime

La società capitolina, però, non sembra essere dello stesso avviso: “Tuttavia dalla mia ultima cessione in prestito non si sono fatti ancora sentire e questo potrei captarlo come un loro segnale, probabilmente non mi vogliono più“.

Ho fatto molti sforzi per tornare in Olanda – ha proseguito -. Volevo di nuovo divertirmi e questa scelta ha sicuramente funzionato. Ma farlo per un altro anno adesso sarebbe molto diverso. I primi mesi non sono stati piacevoli. A dicembre mi sono operato per un problema all’inguine che avevo da anni. Da quel momento non mi sono più fatto male. Avrei dovuto sforzarmi di più per tornare più forte dopo gli allenamenti, perché c’è sempre modo di migliorarsi. Ora lo farei diversamente. Sono diventato padre, mi sto calmando un po’“.

