CALCIOMERCATO ROMA RAFAEL CAGLIARI – Vi avevamo lasciato lo scorso 5 febbraio con le dichiarazioni di Joao Santos, agente dell’estremo difensore Rafael. La situazione non è cambiata, ma il portiere 38enne del Cagliari potrebbe rientrare come obiettivo dei pali giallorossi per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, torna di moda Rafael

Il contratto in scadenza del brasiliano, nativo di San Paolo, è al prossimo 30 giugno e sicuramente non rinnoverà con il club sardo. Già nella scorsa sessione di calciomercato, a gennaio, la Roma era stata molto vicina all’arrivo di Rafael, ma il mancato trasferimetno dell’attuale terzo portiere capitolino Daniel Fuzato al Vitoria Setubal aveva bloccato la trattativa con il Cagliari. In caso di arrivo, sarebbe il terzo portiere dopo Pau Lopez e Antonio Mirante.

Calciomercato Roma, il futuro di Fuzato

A proposito del giovane estremo difensore brasiliano classe ’97, acquistato nell’estate del 2018, dall’allora diesse Monchi dal Palmeiras, su di lui ci sono alcune squadre italiane ed estere, e proprio per questo la prossima stagione per lui sarà disputata al di fuori della capitale, per andare a disputare più minuti.

