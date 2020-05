Roma, tre anni fa l’addio al calcio di Totti

Il 28 maggio è una data che i tifosi della Roma difficilmente avranno dimenticato. Tre anni fa infatti proprio in questo giorno lasciava il calcio il capitano giallorosso Francesco Totti. E tutti hanno ancora negli occhi la sua commozione e quella dell’Olimpico intero.

Una vita in giallorosso, la sua, anni e anni di fedele militanza conditi da giocate spettacolari, gol e quella capacità di far sognare i tifosi che solamente i grandi campioni hanno. Inutile ricordare la carriera di Totti, ogni tifoso romanista chiudendo gli occhi rivedrà scorrere le sue prodezze. Con lo scudetto del 2001 come punto più alto della sua carriera romanista.

Il 28 maggio del 2017 all’Olimpico c’erano 60mila pronte a tributargli il giusto saluto. E non alla fine di una partita qualsiasi, ma di un match decisivo per l’accesso alla Champions League. La Roma di Luciano Spalletti infatti giocava con il Genoa una sfida molto delicata, vinta solamente grazie ad un gol di Perotti allo scadere.

LEGGI ANCHE –>>Roma, la nuova maglia utilizzata già in questo campionato?

Roma, le lacrime di Totti

A fine gara il giro di campo del capitano in lacrime tra gli applausi dell’Olimpico resterà una pagina indelebile nella storia del club. Così come il suo lungo discorso d’addio.

«Nascere romani e romanisti è un privilegio, fare il capitano di questa squadra è stato un onore, siete e sarete sempre nella mia vita. Smetterò di emozionarvi con i piedi ma il mio cuore sarà sempre con voi. – disse Totti – Ora scendo le scale, entro nello spogliatoio che mi ha accolto che ero un bambino e lascio adesso che sono un uomo. Sono orgoglioso e felice di avervi dato 28 anni di amore, vi amo!».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!