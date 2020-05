Roma verso la ripartenza: che traffico sulla fascia destra

La Roma si prepara verso la ripartenza a passo spedito. Per la squadra giallorossa ci sarà da affrontare non solo il finale del campionato, ma anche l’Europa League. Partite che dovranno essere giocate al massimo, non sarà facile dopo il lungo stop a causa dell’emergenza coronavirus.

Tuttavia manca ancora l’ufficialità della ripresa, che potrebbe arrivare oggi dopo il confronto tra i vertici del calcio e il ministro dello sport Spadafora. In questi ultimi giorni si è ipotizzata una Roma con la difesa a tre, anche se probabilmente Fonseca non cambierà modulo in questo probabile finale di campionato.

Il tecnico portoghese deve però capire chi potrebbe essere il titolare della fascia destra, considerato che in quel settore del campo le alternative sono davvero tante. Prima della sosta Bruno Peres era riuscito a mettersi dietro la concorrenza di Santon e Spinazzola, ma adesso Fonseca può contare su un’alternativa in più.

Roma, Zappacosta l’arma in più

Si tratta ovviamente di Davide Zappacosta, che dopo il lungo infortunio è finalmente a disposizione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport il giocatore non è ancora al top della condizione fisica e del resto in questa stagione ha disputato appena 12 minuti. Tuttavia il laterale che alla Roma è in prestito (si proverà a prolungarlo) dal Chelsea sembra essere il favorito per giocare dall’inizio se e quando si ricomincerà.

L’obiettivo è quello di convincere tutti e guadagnarsi i galloni di titolare della Roma. Di oggi e anche del futuro, Chelsea permettendo ovviamente.

