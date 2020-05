Serie A, ufficiale la ripartenza del campionato: via il 20 giugno

Serie A, è ufficiale la ripartenza: l’annuncio del ministro Spadafora dopo la videoconferenza con i vertici del calcio italiano.

Proprio nel giorno in cui anche la Premier League ha annunciato ufficialmente il ritorno in campo, fissato per il 17 giugno, ecco che arriva una decisione definitiva anche per la Serie A. Una comunicazione che era ormai nell’aria, e che è arrivata al termine della videoconferenza del ministro dello Sport Spadafora con i vertici del calcio italiano. Alla videoconferenza hanno partecipato Gabriele Gravina (presidente FIGC), Paolo Dal Pino (presidente Lega A), Mauro Balata (presidente Lega B), Francesco Ghirelli (presidente Lega C), Cosimo Sibilia (presidente Dilettanti), Damiano Tommasi (presidente Assocalciatori), Renzo Ulivieri (presidente Assoallenatori) e Marcello Nicchi (presidente AIA).

Ultim’ora Sky Sport: il campionato di Serie A ripartirà ufficialmente il 20 giugno.

Se la Serie A ripartirà il 20 giugno, resta aperta la possibilità che il calcio italiano possa ripartire anche prima, probabilmente con le semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Serie A, la data della ripartenza

Prima della comunicazione ufficiale della ripartenza, il Comitato Tecnico Scientifico aveva nel frattempo dato l’ok al protocollo delle partite inviato nei giorni scorsi dalla Figc. Il Cts ha allo stesso tempo confermato che al momento resta l’obbligo della quarantena di 14 giorni per l’intero gruppo squadra in caso di positività anche di un solo calciatore o membro dello staff. Una misura che potrebbe però essere modificata in caso di un miglioramento dei dati dell’epidemia.

Le parole di Spadafora

Alla fine della videoconferenza Spadafora ha rilasciato una dichiarazione in diretta tv: “La iiunione è stata molto utile, ringrazio la FIGC e tutte le componenti. Il calcio doveva ripartire con le giuste condizioni di sicurezza e con l’ok del Comitato Tecnico Scientifico. Oggi pomeriggio è arrivato l’ok al Protocollo e quindi la Serie A ripartirà il 20 giugno. Ci sarà la quarantena fiduciaria qualora un calciatore risultasse positivo. Altro aspetto importante è che l’accesso ai tamponi dei calciatori e dello staff non dovranno ledere in alcun modo i diritti degli italiani relativamente ai tamponi. Abbiamo anche stabilito l’eventuale sospensione qualora la curva dei contagi dovesse nuovamente risalire in maniera preoccupante – cosa che naturalmente non ci auguriamo, la FIGC ha assicurato che ha già un piano B e un piano C, ovvero playoff o cristallizzazione del campionato. Dal 13 al 20 sarebbe bello completare la Coppa Italia, stiamo valutando se sarà possibile dare questo bel segnale”.

Dalle parole del ministro, si potrebbe azzardare l’ipotesi di giocare il 13 e/o 14 giugno le semifinali di Coppa Italia e il 17 giugno la finale.

