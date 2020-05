Calciomercato Roma, possibile futuro in Turchia per Juan Jesus

Nel prossimo calciomercato Roma sembrano diversi gli elementi della rosa giallorossa che sembrano destinati alla cessione. Uno degli obiettivi primari della società è infatti quello di tagliare il monte ingaggi.

Tra i giocatori che sono sulla lista dei partenti c’è Juan Jesus, che del resto quest’anno è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico Paulo Fonseca. Ultimo nelle gerarchie difensive, il difensore brasiliano ha avuto comunque un comportamento professionale al massimo, distinguendosi sempre per impegno e attaccamento alla maglia.

Per lui dunque dovrebbe esserci un futuro lontano dalla capitale. Juan Jesus sembrava già in procinto di cambiare casacca a gennaio, quando a lui erano interessati un paio di club di serie A, ma poi è rimasto alla Roma. Adesso per l’ex giocatore dell’Inter potrebbe invece esserci un futuro all’estero.

LEGGI ANCHE –>>Roma, ufficializzata la ripartenza del campionato: via il 20 giugno

Calciomercato Roma, derby per Juan Jesus

Come riporta Il Corriere dello Sport potrebbe esserci la Turchia nel futuro di Juan Jesus. Il centrale infatti è finito nel mirino dei due club più importanti di Istanbul, vale a dire il Galatasaray e il Fenerbahce. Entrambe andranno a caccia di rinforzi d’esperienza per la difesa e il centrale brasiliano è un profilo interessante. Si profila dunque un vero e proprio derby di mercato per lui.

LEGGI ANCHE –>>Roma, la nuova maglia utilizzata già in questo campionato?

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!