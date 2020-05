Calendario Roma: le date possibili delle gare dei giallorossi

La serie A ripartirà il prossimo 20 giugno: quale sarà il calendario della Roma? Nessun dubbio ormai sulla ripartenza dopo la decisione arrivata ieri sera dopo il vertice tra il ministro dello Sport Spadafora e i rappresentanti del calcio italiano. L’assemblea odierna però ha ufficializzato che il 20 giugno non si partirà subito con la 27esima giornata di campionato.

Si è infatti deciso di riprendere il campionato a partire dai recuperi delle partite della venticinquesima giornata, che si giocheranno il 20 e 21 giugno. Le partite in questione sono Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Nella settimana precedente vedremo invece semifinali e finale di Coppa Italia.

Tuttavia non si dovrà attendere molto per vedere in campo la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi infatti saranno protagonisti a metà della settimana successiva per affrontare la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. Da quel momento in poi inizierà per tutti un vero tour de force.

Il calendario della Roma

Ancora chiaramente non è stato definito nel dettaglio il calendario (si giocherà in tre fasce orarie), ma saranno queste le date nelle quali dovremmo vedere in campo i giallorossi di Paulo Fonseca.

Roma – Sampdoria (martedì 23 o mercoledì 24 giugno)

Milan – Roma (sabato 27 o domenica 28 giugno)

Roma – Udinese (martedì 30 giugno o mercoledì 1 luglio)

Napoli – Roma (sabato 4 o domenica 5 luglio)

Roma – Parma (martedì 7 o mercoledì 8 luglio)

Brescia – Roma (sabato 11 o domenica 12 luglio)

Roma – Verona (martedì 14 o mercoledì 15 luglio)

Roma – Inter (sabato 18 o domenica 19 luglio)

Spal – Roma (martedì 21 o mercoledì 22 luglio)

Roma – Fiorentina (sabato 25 o domenica 26 luglio)

Torino – Roma (martedì 28 o mercoledì 29 luglio)

Juventus – Roma (sabato 1 o domenica 2 agosto)

