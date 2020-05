Pastore: «Io voglio rimanere alla Roma ma…»

Anche se il prossimo calciomercato Roma lo indica come uno dei giocatori che sembrano destinati a lasciare la maglia giallorossa, in realtà Javier Pastore non sembra invece intenzionato a lasciare la società.

Della sua situazione ne ha parlato in una diretta Instagram con Telefenoticias, ripresa dal Corriere dello Sport. «Io voglio rimanere. Penso a terminare questo campionato e poter raggiungere gli obiettivi del club» ha dichiarato il trequartista argentino. Che ha aggiunto anche come «Il club non sta passando un buon periodo, ha perdite molto importanti. Tutti noi non sappiamo cosa succederà. Alla fine della stagione il club dovrà tornare in positivo e quindi dovrà vendere giocatori o comprare giocatori più giovani che guadagnano di meno».

Javier Pastore è un talento che non si discute. Purtroppo frenato da continui infortuni, la differenza l’ha fatta solo a tratti. Non gli è mancata però la fiducia di Fonseca, che quando ha potuto lo ha sempre schierato. E conta su di lui per il finale di stagione, quando davvero ci sarà bisogno di tutti viste le tante gare ravvicinate.

In queste settimane si è parlato molto di sue possibili destinazioni future. «Però la verità è che io non ho parlato con nessuno» sottolinea il giocatore. Che non nega che «mi piacerebbe un giorno tornare in Argentina, ma la cosa importante è che io stia bene e possa giocare. Mi piacerebbe tornare al Talleres o all’Huracan perché sono due club che mi hanno formato e mi hanno dato la possibilità di essere qui dove sono» ha detto ancora Pastore.

