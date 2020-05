Roma, quale sarà il calendario fino alla fine della stagione?

La serie A ripartirà il prossimo 20 giugno e adesso non ci sono più dubbi. La decisione è stata presa ieri dal ministro dello Sport Spadafora insieme ai vertici del calcio italiano. Dunque adesso c’è una data precisa da appuntare sul calendario per tutti gli appassionati, pronti ad una vera abbuffata di partite.

Il torneo di serie A si concluderà entro il prossimo 2 agosto per poi dare spazio alle coppe internazionali. Per la Roma dunque si prospetta un vero e proprio tour de force, perché ad agosto (il 7 o l’8) sarà impegnata probabilmente nell’ottavo di finale di Europa League, che potrebbe essere in campo neutro e in gara unica. Si attendono le decisioni dell’Uefa che arriveranno nel mese di giugno.

Nel frattempo Fonseca e i suoi ragazzi dovranno concentrarsi sul campionato. In serie A al momento la Roma è quinta e punta decisamente al sorpasso sull’Atalanta. Prendersi il quarto posto e dunque il piazzamento Champions, sarebbe fondamentale sia a livello sportivo che economico. Ma quale sarà il calendario delle gare?

Serie A, oggi novità sul calendario

Ancora non è dato sapere quando la Roma scenderà in campo, se ne saprà di più – come ricorda Sky Sport – dopo l’assemblea di Lega di oggi. Che deciderà se si ripartirà il 20 giugno con i recuperi della 25sima giornata oppure si disputerà – come pare probabile – l’intero 27esimo turno. E’ bene ricordare che dal 13 al 17 giugno si disputeranno semifinali e finali di Coppa Italia, torneo dal quale però la Roma è già stata eliminata.

Queste le partite che la Roma dovrà affrontare in campionato:

Roma-Sampdoria

Milan-Roma

Roma-Udinese

Napoli-Roma

Roma-Parma

Brescia-Roma

Roma-Verona

Roma-Inter

Spal-Roma

Roma-Fiorentina

Torino-Roma

Juventus-Roma

