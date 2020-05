CALCIOMERCATO ROMA BUSTOS TALLERES – Questa mattina vi abbiamo raccontato le ultime su tutti i giocatori possibili in entrata presente sul taccuino del diesse Gianluca Petrachi. Sicuramente la Roma nel reparto offensivo dovrà acquistare un vice Dzeko, una punta centrale che possa far rifiatare il gigante bosniaco.

Roma Bustos le ultime

Uno dei profili che più piace al direttore sportivo del club capitolino è quello di Nahuel Bustos, attaccante classe ’98 di proprietà del Talleres, squadra che milita nella Superliga argentina. In questa stagione il giocatore nativo di Cordoba ha totalizzato 21 presenze, realizzando 10 gol e fornendo 4 assist.

Calciomercato Roma, agente Bustos

La redazione del portale iamnoticias.com.ar ha intervistato il suo agente, Ignacio Campo, ecco le sue dichiarazioni: “Le squadre attualmente più interessate a lui sono Valencia, Siviglia e Roma, ma sono solo intenzioni. Sono stati fatti molti sondaggi, ma le certezze sono poche” ha detto il suo procuratore.

“Quello che succede è che ognuno ha una difficoltà diversa per via della pandemia. Si sta ragionando su come riprendere i campionati e questo condiziona gli affari. Alla Roma lo hanno come priorità, ma poiché i tornei non sono finiti, devono ancora capire quali giocatori rimarranno e quali andranno via. Ad oggi non c’è nulla di concreto“, ha concluso.

