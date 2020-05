CALCIOMERCATO ROMA FUTURO FLORENZI VALENCIA – Se da una parte i giallorossi possono sorridere per l’accordo raggiunto con Manchester United e Arsenal per il rinnovo del prestito sia di Chris Smalling che di Henrikh Mkhitaryan fino al termine della stagione, dall’altra dovranno sistemare anche le altre trattative per i giocatori che adesso sono in prestito in altre squadre.

Roma-Valencia, prestito Florenzi

Il ‘caso’ più spinoso è quello legato ad Alessandro Florenzi, per il quale la Roma paga il 40% del suo stipendio, mentre il restante 60 è a cura del Valencia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, il terzino romano continuerà a rimanere nel club spagnolo anche dopo il 30 giugno, data della scadenza naturale del prestito, fino al termine della stagione.

Florenzi Valencia, la situazione

Gli spagnoli copriranno il 70% dello stipendio dell’esterno, mentre il restante 30% sarà ancora a carico della Roma. Finito poi il campionato inizierà la vera e propria trattativa tra le due società per capire se ci sono i presupposti per una permanenza definitiva di Florenzi in terra iberica.

