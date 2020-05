Calciomercato Roma, i nomi sul taccuino di Petrachi

In serie A l’attenzione adesso si sposterà inevitabilmente sul campo, considerando che dal 20 giugno riprenderà il campionato. Ma il calciomercato rimarrà inevitabilmente un argomento molto discusso, considerato che si dovranno comunque cercare in estate le pedine per la prossima stagione.

Lavoro dunque duro in vista per il direttore sportivo Gianluca Petrachi, che pur dovendo fare i conti con il bilancio è chiamato a regalare a mister Fonseca le pedine di cui ha bisogno per far sì che la Roma possa lottare per le prime posizioni. Il ds giallorosso, come riporta Il Corriere dello Sport, sembrerebbe avere già le idee chiare su alcuni possibili rinforzi.



Calciomercato Roma: Bustos può essere il vice-Dzeko

A Roma ha incontrato l’agente Alessandro Luci con il quale ha gettato le basi per alcune trattative. Come ad esempio quella che riguarda Nahuel Bustos, attaccante del Talleres che piace molto e che potrebbe essere un investimento interessante anche per il futuro. Al momento sarebbe il vice Dzeko, ma strada facendo potrebbe diventare lui il centravanti della Roma. Per l’attacco comunque non è da escludere nemmeno l’arrivo di Moise Kean. Si continua a percorrere anche la pista della punta italiana che l’Everton sembra propenso a cedere in prestito.

Calciomercato Roma: Gravenberch per la mediana

Altro argomento di discussione è stato Ryan Gravenberch, giovane centrocampista dell’Ajax del quale ormai in chiave calciomercato Roma si parla da tempo. Il suo contratto con i lancieri scade nel 2021 ma gli olandesi comunque non intendono cederlo a meno di 20 milioni di euro. E la concorrenza intanto aumenta. Se per la difesa si continua a monitorare l’esterno destro colombiano Arias dell’Atletico Madrid, per la trequarti la priorità è Pedro, a breve svincolato dal Chelsea. Bisognerà far presto, perché adesso sulle sue tracce c’è anche la Juventus.

