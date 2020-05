Serie A, si gioca praticamente tutti i giorni: le ultime sugli orari

Gli appassionati di serie A si preparano a delle settimane davvero bollenti. Non solo perché il termometro inizierà inevitabilmente a salire a luglio e agosto, ma perché le dodici partite di campionato rimaste faranno sì che la pressione diventi altissima. Ci si gioca tutto in 124 gare, senza dimenticare la fase finale della Coppa Italia che sarà un succulento antipasto.

Iniziate a preparare tutto il necessario, mettete delle bibite in frigo perché l’intenzione è quella di “spalmare” il più possibile il calendario, dando una completa fruizione degli eventi in televisione. Dal 20 giugno al 2 agosto – come ricorda Il Corriere dello Sport – praticamente si giocherà ogni giorno. Potrà esserci solo qualche “buco”, ma il calendario stringente impone partite senza sosta.



Calendario che ancora non è stato compilato, ma c’è ancora un po’ di tempo per farlo e per programmare tutto. L’intenzione della Lega, come detto, è quella di garantire la maggior copertura televisiva possibile. Per questo motivo difficilmente ci saranno delle partite in contemporanea. Si potrà giocare anche di venerdì e di lunedì, nell’unico slot serale delle 20.45 (o delle 21).

Quando si ci saranno invece due partite in programma, si potrebbe giocare alle 19 e alle 21. Nel weekend, quando invece le gare in calendario dovrebbero essere tre, si dovrebbe scendere in campo in tre finestre orarie, vale a dire alle 17.15, alle 19.30 e alle 21.45. Oppure, se le richieste dell’Aic verranno accolte, alle 18, alle 20 e alle 22.

Non ci si annoierà insomma davanti al televisore in questa calda estate del 2020.

