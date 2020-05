Calciomercato Roma: casting a destra, piace uno spagnolo

Il calciomercato Roma vedrà un vero e proprio casting per la fascia destra difensiva. E’ infatti in quel ruolo che Paulo Fonseca non è riuscito a trovare certezze nel corso della sua prima stagione sulla panchina dei giallorossi.

La Roma ha infatti dovuto subito fare a meno di Davide Zappacosta, che arrivato in prestito dal Chelsea ha giocato solo 12 minuti prima di infortunarsi gravemente. Quindi Fonseca ha schierato come terzino Florenzi, il cui rendimento non è stato soddisfacente. A gennaio poi l’ex capitano ha cambiato aria, andando a Valencia.

Quindi come terzino destro la Roma ha schierato Spinazzola, adattandolo in un ruolo non suo, Santon e infine Bruno Peres, rientrato a gennaio dopo il prestito in Brasile. Il laterale sudamericano ha giocato con grande impegno e sicuramente con un buon profitto, ma i giallorossi cercheranno nuove pedine per il prossimo campionato.

Si proverà ad avere nuovamente in prestito Zappacosta dal Chelsea, prolungando l’accordo di un anno. E nei giorni scorsi si è fatto il nome di Santiago Arias, laterale dell’Atletico Madrid la cui valutazione si aggira sui 10 milioni di euro. Ma c’è anche un’altra ipotesi.

Calciomercato Roma: idea Odriozola

Come riporta Il Tempo infatti, la Roma avrebbe messo nel suo mirino Odriozola. Terzino destro classe 1995, non sta vivendo una stagione facile. Il Real l’ha prestato al Bayern Monaco, ma in Germania il difensore si sta vedendo pochissimo e a fine stagione dovrebbe tornare in Spagna. I giallorossi sarebbero intenzionati a chiederlo in prestito.



