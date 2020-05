Calciomercato Roma, si apre uno spiraglio per Smalling

Una delle priorità del prossimo calciomercato è la conferma di Chris Smalling, questo i tifosi giallorossi lo sanno ormai da tempo. Paulo Fonseca stravede per l’esperto difensore inglese, che in poco tempo è riuscito a prendere le redini del reparto arretrato ed è riuscito a dargli grande solidità.

Un giocatore importante in campo e anche nello spogliatoio. Arrivato in prestito oneroso dal Manchester United, ha conquistato tutti e per questo motivo la Roma lo vorrebbe rendere un pilastro della squadra del futuro. Le richieste del Manchester United per il suo cartellino finora sono state abbastanza alte, attorno ai 20 milioni di euro.

Gli inglesi infatti aprono alla possibilità di cedere il giocatore, ma sono pronti a farlo al miglior offerente. E del resto al centrale inglese non mancano di certo le squadre interessate. Tuttavia pare che nelle ultime ore ci sia stata una apertura da parte degli inglesi.

Calciomercato Roma: altro prestito per Smalling?

Se non ci saranno altre offerte in arrivo, infatti, lo United potrebbe prendere l’ipotesi di un nuovo prestito oneroso del giocatore. E’ quanto afferma la Gazzetta dello Sport. Gli inglesi in questo modo accontenterebbero il calciatore, la cui volontà sarebbe quella di rimanere nella capitale. Anche perché se il suo rendimento sarà confermato, difficilmente non sarà richiamato nella nazionale inglese per i prossimi europei. L’accordo con gli inglesi potrebbe arrivare attorno ai 4 milioni di euro.



