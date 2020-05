Carles Perez: “Siamo contenti di ricominciare”. Il giocatore spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

ROMA – Intervista in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per Carles Perez che ha parlato della ripresa del campionato: “Non vedevamo l’ora. Siamo contenti di ricominciare il 20 giugno. In queste settimane ci siamo allenati molto dal punto di vista fisico per entrare in forma e farci trovare pronti ma finalmente ora c’è anche la palla“.

La Roma e il passato

In questa intervista Carles Perez ha parlato anche del suo passato al Barcellona: “Il gol a San Siro è stato la realizzazione di un sogno. Da piccolo guardavo la Champions insieme ai miei genitori ed ora sono riuscito a segnare in uno scenaro come quello di San Siro. Messi? Una persona affettuosa specialmente con quelli della Masia. E’ sempre il primo a rasserenarti. E che questo comportamento arrivi dal miglior giocatore al mondo è importante“.

Sul trasferimento alla Roma: “Sono arrivato per migliorare e imparare ogni giorno. Lo stile di gioco è diverso e ogni giorno provo ad apprendere in particolare dai miei compagni più esperti“.

