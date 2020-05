Roma, domani il nuovo calendario della serie A

La serie A si sta preparando alla ripartenza. Ormai mancano pochi giorni alle prime gare di Coppa Italia e meno di un mese alla ripresa del campionato. Si giocherà praticamente tutti i giorni, per la felicità degli appassionati di calcio più agguerriti. Manca però ancora la definizione del calendario, che arriverà nella giornata di domani. Anticipi e posticipi per un campionato “spezzatino” da consumare velocemente.

Per vedere la Roma in campo si dovrà attendere il 23 o il 24 giugno, quando i giallorossi dovranno vedersela contro la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri. Per quanto riguarda la definizione degli orari, c’è ancora un nodo da sciogliere e riguarda il match pomeridiano. I calciatori hanno fatto sapere di non voler scendere in campo nel pomeriggio perché le temperature estive sono alte e farà dunque molto caldo.

Le fasce orarie ora sono due. Per i turni infrasettimanali si dovrebbe giocare alle 19.30 e alle 21.45) mentre per i fine settimana invece gli slot sono quelli delle 17.15, 19.30 e 21.45. Potrebbe però ancora esserci qualche cambiamento.

Come ricomincerà la serie A

Come detto si parte il 20 giugno, ma non con la 27esima giornata di campionato, bensì con i quattro recuperi che serviranno a portare tutte le squadre con il medesimo numero di partite giocate. Quindi il 20 giugno – come riporta la Gazzetta dello Sport – si dovrebbe cominciare con Torino-Parma alle 19.30, alle 21.45 invece Verona-Cagliari. Domenica 21 giugno invece si giocherebbero Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, sempre con gli stessi orari.



