NOTIZIE AS ROMA ALLENAMENTI TRIGORIA – Buone notizie per il tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Infatti nella giornata odierna è tornato a lavorare con il gruppo Diego Perotti, dopo la lesione di secondo grado al bicipite femorale di due settimane fa.

Infortunati Roma

Il portoghese al rientro in campo avrà a disposizione quasi tutta l’intera rosa, compresi appunto l’argentino e Pau Lopez, l’altro infortunato in casa giallorossa dopo la ripresa degli allenamenti. Per Nicolò Zaniolo, che tra qualche giorno rientrerà ad allenarsi insieme ai compagni, bisognerà attendere visto che la Roma non ha nessuna voglia di accelerare i tempi, ma potrebbe essere comunque convocato.

Calendario Roma Serie A

Questo pomeriggio intanto verrà svelato il calendario post stop Coronavirus, con la Serie A che ripartirà sabato 20 giugno con i recuperi della 25esima giornata. Queste (in attesa di date e orari) le partite che mancano alla Roma di Paulo Fonseca:

27 | Roma – Sampdoria

28 | Milan – Roma

29 | Roma – Udinese

30 | Napoli – Roma

31 | Roma – Parma

32 | Brescia – Roma

33 | Roma – Hellas Verona

34 | Roma – Inter

35 | Spal – Roma

36 | Roma – Fiorentina

37 | Torino – Roma

38 | Juventus – Roma

