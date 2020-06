Calciomercato Roma, due argentini tra i possibili acquisti

Il calciomercato Roma nella prossima sessione estiva sarà davvero molto importante. Il direttore sportivo Petrachi infatti dovrà riuscire non solo a regalare le pedine che servono a mister Fonseca, ma dovrà anche essere bravo a far sì che l’organico venga sfoltito, che venga incassata una somma cospicua e che venga alleggerito il monte ingaggi. Facile a dirsi, molto più complicato a farsi.

La Roma guarderà anche oltre oceano però per cercare rinforzi. E anche in Argentina rimbalzano le voci che vorrebbero i giallorossi interessati a due giocatori. Uno è l’attaccante Nahuel Bustos, l’altro il terzino destro Montiel.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, Florenzi rimane al Valencia fino a fine stagione

Calciomercato Roma: giallorossi in salsa sudamericana?

Bustos è un attaccante molto interessante, che è seguito da più formazioni in giro per l’Europa. Gioca nel Talleres e la Roma vorrebbe puntare su di lui come vice Dzeko. Ha un contratto fino al 2022 e una clausola di rescissione di 17 milioni di euro. Una somma decisamente importante, che per molti sarà impossibile da versare visto il momento economico che si sta vivendo. La società argentina avrebbe chiesto 12 milioni di euro. In ogni caso va anche detto che la Roma punta in avanti pure su Moise Kean, che potrebbe arrivare in prestito dall’Everton.

Inizia ad alzarsi il prezzo anche per Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate che ha molti estimatori pure in Italia. L’impressione è che chi vorrà portarselo a casa dovrà sborsare una somma superiore ai 10 milioni di euro.



LEGGI ANCHE –>>Roma, in serie A si giocherà praticamente tutti i giorni

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!